Кейт Миддлтон назвала последние два года самыми тяжелыми

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выложила видео, в котором рассказала, что 2020 и 2021 годы были самыми тяжелыми для нее. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Также она поблагодарила медсестер за «огромные жертвы». Видео вышло в рамках проекта Nursing Now Global Footprints, которые направлен на то, чтобы повысить значимость медсестер.

«Когда Nursing Now была запущена в 2018 году, у нас не было возможности предугадать, насколько труд, преданность и бесконечная забота медсестер будут необходимы и оценены», — рассказала герцогиня.

Ранее общая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Лора Варшауэр рассказала, что симпатия между ними была заметна всем окружающим.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Варшауэр наблюдала, как развивались отношения влюбленных. Она сразу заметила сильную симпатию между наследником британского престола и его будущей женой.

«Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу», — вспомнила бывшая однокурсница пары.