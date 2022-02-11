Кейт Миддлтон нарушила правила своим нарядом в социальном центре в Лондоне

Герцогиня Кейт Миддлтон посетила социальный центр PACT в Лондоне в наряде, который противоречит протоколу. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Миддлтон надела черные брюки и футболку, а также серый жакет. Уточняется, что в королевских нарядах не должен преобладать черный цвет, так как он считается траурным и его принято носить на похоронах. Также узкие брюки не соответствуют королевскому дресс-коду.

Ранее во время поездки на саммит ООН по климату в Глазго королевскому эксперту Анджеле Моллард удалось рассмотреть содержимое сумки Кейт Миддлтон. По ее словам, герцогиня Кембриджская забыла застегнуть ее, тем самым показав, что всегда берет с собой во время поездок.

Королевский эксперт отметила, что герцогиня всегда носит с собой салфетки, которые убирают жирный блеск с лица. Кроме того, в ее сумочке имеются полезные батончики для перекуса.

«Я не думаю, что она позволила бы нам просто заглянуть в сумку, думаю, что она забыла ее застегнуть. Там были ноутбук, папка с бумагами. Видимо, она всегда носит с собой салфетки для удаления жирного блеска. Также там есть пачка изюма и батончик мюсли», — рассказала Моллард.