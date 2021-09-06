Кейт Миддлтон и принцессу Шарлотту заметили в пабе

Кейт Миддлтон вместе со своей дочерью принцессой Шарлоттой были замечены в пабе на юге Лондона местными жителями. Случилось это еще в 2018 году, когда маленькой девочке было всего три года. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на издание Express.

Мать с девочкой заглянули в паб Phoenix в Стоквелле не для того, чтобы заказать себе еду и напитки. Дочери герцогини нужно было срочно попасть в уборную. Мама отвела девочку в туалет, пробыв в заведении не более 10 минут.

Как сообщили постоянные клиенты паба, Кейт вместе с Шарлоттой показались им «очень хорошими», «милыми» и «совершенно нормальными» людьми.