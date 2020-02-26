Кейт Миддлтон и принц Уильям не встретятся с Меган Маркл и принцем Гарри

25 февраля в Кенсигтонском дворце объявили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон покинут Великобританию на время возвращения принца Гарри и Меган Маркл.

3 марта герцоги Кембриджские отправятся с визитом в Ирландию. Они посетят Дублин, графства Килдэр, Мит и Голуэй.

Напомним, 28 февраля в Лондон вернутся принц Гарри и Меган Маркл. Они последний раз примут участие в торжественных мероприятиях в качестве членов королевской семьи, а затем вновь покинут страну.

Сообщается, что многие восприняли отъезд герцогов Кембриджских как демонстрацию недовольства поведением Меган Маркл и принца Гарри. Однако высказываются предположения, что королевская семья выйдет в свет в полном составе 9 марта, в День содружества наций.