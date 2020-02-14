Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям решили сбежать от членов королевской семьи

Кроме того, после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей, их часть легла на принца Уильяма и его жену. Из-за большого количества дел у супругов не хватает времени видеться со своими наследниками: Шарлоттой, Джорджем и Луи.

Герцог и герцогиня Кембриджские собираются всей семьей ухать в загородный дом в Anmer Hall в Норфолке. Там они смогу провести несколько дней вместе и побыть в покое.

10 февраля произошел последний выход в свет принца Гарри и Меган Маркл в качестве членов королевской семьи. Это произошло на ежегодной службе в честь Дня Содружества. Присоединиться их пригласила Елизавета II. В дальнейшем их смогут приглашать на подобные мероприятия лишь в качестве почетных гостей.