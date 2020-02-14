14 февраля 2020, 15:34
Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям решили сбежать от членов королевской семьи
Похоже, что терпению принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон пришел конец. После всех событий, которые случились в королевской семье Британии, чета решила побыть наедине и уехать в свой загородный дом. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на RadarOnline.
Кроме того, после отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей, их часть легла на принца Уильяма и его жену. Из-за большого количества дел у супругов не хватает времени видеться со своими наследниками: Шарлоттой, Джорджем и Луи.
Герцог и герцогиня Кембриджские собираются всей семьей ухать в загородный дом в Anmer Hall в Норфолке. Там они смогу провести несколько дней вместе и побыть в покое.
10 февраля произошел последний выход в свет принца Гарри и Меган Маркл в качестве членов королевской семьи. Это произошло на ежегодной службе в честь Дня Содружества. Присоединиться их пригласила Елизавета II. В дальнейшем их смогут приглашать на подобные мероприятия лишь в качестве почетных гостей.