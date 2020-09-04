Кейт Бланшетт высказалась против гендерных наград

«Я принадлежу к тому поколению, где слово „актриса“ всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером», — обратила внимание Бланшетт.

Отмечается, что Бланшетт поддержала жюри Берлинского кинофестиваля и выступила против гендерных наград.