Кейт Бланшетт поранила голову бензопилой

Звезда работала с бензопилой в своем загородном доме в Англии, в графстве Суссекс. Бланшетт поранила себе голову этим устройством.

«Я в порядке. Я поранилась бензопилой — это, конечно, звучит страшно, но на самом деле ничего не произошло. У меня только осталась зарубка на голове», — рассказала актриса.

Впервые про этот случай она упомянула в конце мая в интервью с бывшим премьер-министром Австралии Джулией Гиллард. Тогда 51-летняя Бланшетт сказала, что ей удалось избежать непоправимых последствий для жизни и здоровья. В ответ Гиллард попросила актрису аккуратнее обращаться с опасным инструментом: «Ваша голова слишком известна. Думаю, публика не хотела бы видеть на ней зарубки и шрамы».

Бланшетт также рассказала, что в целом ее жизнь во время режима самоизоляции «бедна событиями». К тому же в последние несколько месяцев она временно оставила кинокарьеру, чтобы помочь старшему сыну подготовиться к выпускным экзаменам.