    05 июня 2020, 15:43

    Кейт Бланшетт поранила голову бензопилой

    Алена Макаренко

    Австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала, как недавно повредила голову, работая с бензопилой. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.
    Кейт Бланшетт поранила голову бензопилой

    Звезда работала с бензопилой в своем загородном доме в Англии, в графстве Суссекс. Бланшетт поранила себе голову этим устройством.

    «Я в порядке. Я поранилась бензопилой — это, конечно, звучит страшно, но на самом деле ничего не произошло. У меня только осталась зарубка на голове», — рассказала актриса.

    Впервые про этот случай она упомянула в конце мая в интервью с бывшим премьер-министром Австралии Джулией Гиллард. Тогда 51-летняя Бланшетт сказала, что ей удалось избежать непоправимых последствий для жизни и здоровья. В ответ Гиллард попросила актрису аккуратнее обращаться с опасным инструментом: «Ваша голова слишком известна. Думаю, публика не хотела бы видеть на ней зарубки и шрамы».

    Бланшетт также рассказала, что в целом ее жизнь во время режима самоизоляции «бедна событиями». К тому же в последние несколько месяцев она временно оставила кинокарьеру, чтобы помочь старшему сыну подготовиться к выпускным экзаменам.