Кейт Бланшетт и Колина Фаррелла назвали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля | 360°

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Кейт Бланшетт и Колина Фаррелла назвали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля

Лучшими актерами 79-го Венецианского кинофестиваля назвали Кейт Бланшетт и Колина Фаррелла

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Австралийская актриса Кейт Бланшетт и ее ирландский коллега Колин Фаррелл удостоились Кубков Вольпи как лучшие исполнители женской и мужской ролей. Награждение проходило в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, сообщил ТАСС.

Награда досталась Бланшетт за роль дирижера оркестра в картине Tar режиссера Тодда Филда. Фаррелл покорил своей актерской игрой в ленте The Banshees of Inisherin Мартина Макдоны. Кинофестиваль проходил в Италии с 31 августа по 10 сентября.

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Гран-при жюри получил фильм Элис Диоп «Сент-Омер». Лучшим фильмом названа картина «Вся красота и кровопролитие» Лауры Пойтрас», сообщил сайт «Аргументы и факты».

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