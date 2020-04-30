    30 апреля 2020, 17:43

    Кейт Бекинсейл зачитала на русском языке отрывок из «Чайки» Чехова

    Дарья Морозова

    Известная актриса Кейт Бекинсейл выложила в своем Instagram видео, на котором она репетирует отрывок из пьесы «Чайка» Антона Чехова. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Знаменитость сейчас находится на самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе. Напарником актрисы во время репетиции стал русскоговорящий мужчина по имени Леонид, который занимается ремонтом кондиционеров.

    Бекинсейл отметила его в посте и написала «Послушайте, мы пытались». Текст отрывка пьесы она зачитывает практически без акцента.

    Российская часть подписчиков актрисы пришла в восторг и присвоила ей русское имя Катя. Также поклонники отмечают ее отличное произношение. Англоязычная аудитория пишет, что не знает русского, и умиляется лежащей на заднем плане белой кошечкой, которая по их предположениям тоже решила принять участие в репетиции и «сыграла роль мертвой».

    Ранее дочь известной актрисы Миллы Йовович исполнила детскую песню из популярного русского мультфильма «Антошка». Видеозапись исполнения появилась на официальной странице подростка в Instagram.