Кейт Бекинсейл зачитала на русском языке отрывок из «Чайки» Чехова

Знаменитость сейчас находится на самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе. Напарником актрисы во время репетиции стал русскоговорящий мужчина по имени Леонид, который занимается ремонтом кондиционеров.

Бекинсейл отметила его в посте и написала «Послушайте, мы пытались». Текст отрывка пьесы она зачитывает практически без акцента.

Российская часть подписчиков актрисы пришла в восторг и присвоила ей русское имя Катя. Также поклонники отмечают ее отличное произношение. Англоязычная аудитория пишет, что не знает русского, и умиляется лежащей на заднем плане белой кошечкой, которая по их предположениям тоже решила принять участие в репетиции и «сыграла роль мертвой».

Ранее дочь известной актрисы Миллы Йовович исполнила детскую песню из популярного русского мультфильма «Антошка». Видеозапись исполнения появилась на официальной странице подростка в Instagram.