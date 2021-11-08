Кехман попросил Бузову не обижаться из-за снятия с показа «Чудесного грузина» во МХАТе

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман связался с Ольгой Бузовой после отмены показов спектакля «Веселый грузин», в котором она играла. Он попросил ее не обижаться.

«225 билетов было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась», — рассказал Кехман РИА «Новости».

Он отметил, что продажи на спектакли «Лес», «Вишневый сад» оказались хорошими. Он добавил, что репертуар будет обновлен не раньше января. Сейчас главная задача — заплатить актерам причитающиеся им деньги.

Также Кехман анонсировал масштабные сокращения в театре. Речь идет о нетворческих сотрудниках. По его словам, сейчас во МХАТе образовался огромный дисбаланс между творческим и управленческим коллективами.

Ранее во МХАТе имени Горького произошли большие перестановки. В конце октября стало известно о назначении генеральным директором театра Владимира Кехмана, который ранее возглавлял Михайловский театр. После этого заявление об уходе написал художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков.