Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда Подробнее

«У них (следователей — прим. ред. телеканал „Звезда“) каждый раз новые версии. Рано или поздно все равно все это откроется», — заявил Цыганов.

Продюсер отметил, что после убийства артиста ему приходилось общаться со следователями. Однако о продвижении расследования он ничего не знал.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что один из участников нападения на дом Михаила Круга рассказал подробности преступления. По словам члена банды «Тверские волки» Александра Агеева, шансонье убил его сообщник Дмитрий Веселов. Он рассказал, что в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года они вдвоем проникли в дом музыканта в Твери, чтобы пограбить его. Однако внезапное возвращение Круга с семьей домой застало их врасплох. Тогда Веселову пришлось выстрелить в шансонье. Спустя год год его убил другой член банды «Тверские волки» Александр Осипов, который оказался поклонником творчества Круга.