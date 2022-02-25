В четверг, 24 февраля, художественному руководителю оркестра и хора musicAeterna, главному дирижеру Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественному руководителю Дягилевского фестиваля Теодору Курентзису исполнилось 50 лет. Его поздравил известный продюсер Павел Токарев, написали «Дни.ру».

«На днях я посетил удивительное действо. Девятую Симфонию Бетховена в исполнении оркестра musicAeterna. Этот вечер доказал, что Курентзис продолжает свою абсолютно счастливую жизнь и получает удовольствие ни с чем не сравнимое от своей невероятной работы (если о таком творчестве можно это слово употребить)», — сообщил продюсер.

Он также вспомнил, как с начала «нулевых» Теодор взлетал все выше и выше. Чего только стоит «Воццек» в Большом театре, где Курентзис был дирижером. Каждый его концерт или спектакль, по словам Токарева, всегда событие, радость и потрясение.