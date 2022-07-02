«Каждый день работал над собой, чтобы рука не забывала». Шварцмана назвали персонажником номер один

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков рассказал «360», что умерший мультипликатор Леонид Шварцман последнее время постоянно был в больнице. Но точная причина его смерти пока неизвестна.

Мультипликатор скончался в 101 год. Естественно, у него были проблемы со здоровьем, уточнил Капков. Он добавил, что не расспрашивал коллегу у подробностях, лишь узнавал, нужна ли ему помощь.

«В последние дни он лежал в больнице, [мы] спрашивали только, нужна ли помощь. А что произошло я, честно говоря, не знаю», — рассказал Капков.

Он добавил, что Шварцман последние 20 лет не работал в «Союзмульфильме», но продолжал заниматься творчеством.

«Каждый день рисовал, продолжал работать над собой, что называется. Придумывал какие-то серии рисунков с постоянными персонажами, чтоб рука не забывала. Работал и оформлял книжки, даже вот с Инессой Ковалевской, с режиссером. Делал ей рисунки к текстам», — рассказал Капков.

Шеф-редактор назвал Шварцмана «персонажником номер один» в истории отечественной анимации, так как он был единственным, кто создал такое большое количество всеми любимых героев мультфильмов.