«Казалось, она не стареет». Ученик признался в вечной любви к Ирине Скобцевой

Младший режиссер, актер и ученик Ирины Скобцевой Владимир Басов рассказал «360», как бесконечно любил и восхищался своим учителем. Раньше они часто пересекались и общались.

«Ирина Константиновна была моей учительницей. Общался с ней все эти годы. А последний раз ее видел, наверное, два года назад на премьере фильма в Доме кино… Казалось, что она совсем не стареет», — вспоминает Басов.

Он рассказал, как когда-то к ее юбилею выпустили книгу и каждый должен был написать что-то про Ирину Скобцеву.

«Я тогда сказал, что она самая лучшая, лучше ее не было и нет. Она просто прекрасна. Таких женщин, наверное, уже не будет. Чрезвычайно интеллигентный, умный и образованный человек, который очень много дал своим ученикам, в том числе и мне», — рассказал режиссер.

По словам Басова, он часто встречался с народной артисткой на Мосфильме в общей компании, там они «смеялись, целовались, обнимались».

«Умом я понимал, что у нее возраст серьезный. Но почему-то казалось, что она будет жить вечно. Я ее очень любил», — резюмировал ученик Скобцевой.

О смерти жены Сергея Бондарчука Ирины Скобцевой стало известно во вторник, 20 октября. Известная артистка скончалась на 94-м году жизни.