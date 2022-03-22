Катрин Денев рассказала о новом фильме с ее участием

Премьера мелодрамы Эмманюэль Берко «После меня» с Катрин Денев и Бенуа Мажимелем состоится в онлайн-кинотеатрах 25 марта. В преддверии выхода фильма актриса Катрин Денев, легенда французского кино, дала интервью «Известиям».

«После меня» рассказывает об отношениях человека с терминальной стадией рака и его матери, которая решила быть с ним вместе до конца. Денев досталась роль матери главного героя. Она рассказала, что ее сразу зацепил сценарий и отношение режиссера к работе, деликатное раскрытие сложной темы фильма, а также актерский состав.

«Мне нравилось, что моего сына будет играть Бенуа Мажимель. Мы с ним давно знакомы, снимались вместе несколько раз. Вне съемок мы не общаемся и не встречаемся практически, но у нас с ним есть какое-то взаимопонимание, нам не надо ничего друг другу объяснять. Так что когда мы сейчас встретились для работы, было ощущение, что мы только вот вчера виделись», — рассказала актриса.