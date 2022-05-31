Катя Лель получила полноценную роль в новом сериале

Певица Катя Лель приняла участие в новом проекте. У нее была полноценная роль, а не просто камео, как в сериалах «Ландыш серебристый» и «Клуб». Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Я сыграла кастинг-директора. В кино эти люди занимаются подбором актеров на роли в проекты. Такая уверенная в себе женщина, которая с душой занимается любимым делом», — рассказала Лель.

Она отметила, что по сюжету героиня пытается помочь актрисе получить ту роль, которая ей подходит. Роль этой актрисы исполнила режиссер сериала Анжелина Карелина.

Также Лель недавно выпустила «Альбом волшебных мантр „Вибрации любви“». Певица отметила, что пришла к этому после того, как в 2019 году брахман на Бали сказал ей, что она «лекарь». Также Лель заявила, что ее манты записаны на разных языках и «меняют человека на уровне ДНК».

«Моя жизнь потекла в новом духовном русле, ко мне стали приходить сильные знания, исцеляющие энергии, которые помогают людям, и меня очень сильно вдохновляют и радуют», — заключила певица.