Катя Лель ответила на слухи о рождении дочери от Константина Хабенского

Певица Катя Лель рассмеялась над слухами об отце ее дочери Эмилии. Она родила девочку в браке с предпринимателем Игорем Кузнецовым, однако некоторые уверены, что ее настоящий отец — актер Константин Хабенский.

Такие выводы люди сделали из-за того, что Эмилия якобы очень сильно похожа на актера. Вопрос об этом Кате Лель задал телеведущий Борис Корчевников на шоу «Судьба человека».

«Это очень смешно, но мало кто на кого похож. Пусть говорят!» — посмеялась над этими слухами Лель.

Певица также вспомнила, что, когда она была беременна, умер ее бывший партнер — продюсер Александр Волков. Они расстались не в лучших отношениях, после разрыва он негативно повлиял на карьеру Лель. Она отметила, что многие тогда ее упрекали за решение не ехать на похороны.

«Я не могла поехать туда будучи беременной, я так оберегала своего неродившегося ребенка. На похоронах было столько ненависти и настроя против меня», — поделилась она.

Лель также уточнила, что несколько лет назад посетила могилу Волкова и попросила у него прощения за все.

В 2019 году Лель сообщила, что ее похищали пришельцы, когда ей было 16 лет. Она рассказала, что они забрали ее зубы в ходе эксперимента и после возвращения она решила заниматься музыкой.