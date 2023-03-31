31 марта 2023, 12:56
Катя IOWA сообщила поклонникам о рождении ребенка
Певица Катя IOWA в своих социальных сетях сообщила о рождении ребенка. Малыш появился на свет утром 31 марта. Об этом написал «Петербургский дневник».
Знаменитость не стала озвучивать пол ребенка, лишь написав одно слово «Случилось».
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Новорожденный появился на свет в 8:19 часов утра. Артистка не стала рассказывать, где и как проходили роды.
В 2012 году Катя IOWA вышла замуж за Леонида Терещенко. В 2016 году пара обвенчалась в одной из церквей в Карелии.
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