Катя Гордон стала женой в третий раз

Известный юрист Катя Гордон вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Виктор Хархалис. Торжественная церемония прошла в одном из московских ЗАГСов.

«Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через годы. Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви. Если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю — брачного контракта нет», — написала Гордон в Instagram.

К своему посту она добавила фотографию с новоиспеченным мужем. Перед этим она показывала подписчикам несколько свадебных платьев, в одном из которых позже отправилась в ЗАГС.

Бракосочетание Гордон и Хархалиса прошло 19 января. Как уточнил Telegram-канал Super, компания возлюбленного Гордон является одним из крупнейших поставщиков музыкальных инструментов в Россию. Клиентами фирмы являются музыкальные коллективы Григория Лепса и Александра Розенбаума.

Источник фото: instagram.com/katyagordon

Известный юрист уже дважды была в браке. Первый раз она вышла замуж за телеведущего Александра Гордона, а затем стала женой адвоката Сергея Жорина.