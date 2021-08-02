Катя Гордон рассказала подробности конфликта Мамаевых из-за алиментов

Алана Мамаева заявила о слишком маленьких алиментах, которые она получает от бывшего супруга, футболиста Павла Мамаева. Чтобы решить финансовый вопрос, Мамаева обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон. Она рассказала о подробностях конфликта в беседе с Teleprogramma.pro.

В своем Instagram-аккаунте Мамаева рассказала, что спортсмен перечисляет ей 30 тысяч рублей раз в десять дней. При этом средства он отправляет именно на продукты питания. Алану возмутил тот факт, что бывший супруг забыл о расходах на одежду, стоматологов и репетиторов. Она отметила, что мужчина мог бы позволить себе увеличить сумму алиментов.

«Алана пришла ко мне и рассказала свою историю. Несмотря на то что сейчас я больше стараюсь вести крупные дела, связанные с арбитражем и бизнесом, я не смогла ей отказать. Считаю, что Алана абсолютно права и нуждается в профессиональной юридической помощи», — рассказала Екатерина Гордон.

Гордон отметила, что Алана не претендует на огромные суммы денег. По словам адвоката, судебное решение будет зависеть от процентного соотношения доходов Павла. Гордон заявила, что Алана, находясь в браке, не просила записывать на себя имущество. Кроме того, женщина отметила, что бывший супруг отказался соблюдать договоренности, которые были озвучены в устном формате.

«Как известно, отец Павла Мамаева был его агентом. И они вместе сделали все, чтобы в браке ничего не было зарегистрировано адекватно. Вообще, мне бы хотелось, чтобы эту ситуацию комментировала сама Алана. Но ничего, кроме брезгливого отношения к очередному российскому мужчине, который сделал все, чтобы недодать что-то своим детям, у меня нет», — подытожила специалист.