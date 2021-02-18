Катерина Шпица рассказала о хайпе жертв Харви Вайнштейна

Российская актриса Катерина Шпица в эфире YоuТubе-канала «Антонимы» рассказала о выгоде некоторых жертв голливудского продюсера Харви Вайнштейна, написал сайт RT.

В 2017 году газета The New York Times опубликовала статью об актрисах, подвергшихся насилию за последние 30 лет со стороны продюсера. Свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин. В их числе оказались Анджелина Джоли, Роуз МакГоун, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

В марте прошлого года продюсера приговорили к 23 годам заключения за изнасилования и домогательства.

Как считает Шпица, некоторые женщины могли сознательно поддаться действиям мужчины, ради получения каких-либо бонусов в карьере.

«Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку: „Да, почему бы и нет, я потерплю эти приставания“», — поделилась мнением знаменитость.

По мнению Шпицы, некоторые актрисы, которые со временем исчерпали свой творческий лимит, решили присоединиться к обвинениям Вайнштейна, чтобы «хайпануть и словить волну травли».