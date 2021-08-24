Каскадеры уличили Полину Гагарину в обмане о трюке в ее новом клипе

Глава гильдии каскадеров Александр Иншаков не верит, что Полина Гагарина сама выполнила трюк в своем новом клипе. В беседе с NEWS.ru он поделился, что без специальной подготовки нельзя выпрыгнуть из машины на скорости.

«То, что говорит Полина, заведомо нечестно по отношению к людям, которые работали. В любом случае нужна подготовка, у человека, выполняющего прыжок из машины на скорости должен быть опыт и понимание того, как это правильно делать. Исключено, чтобы Полина выполнила такое сама», — отрезал Иншаков.

Кроме того, Иншаков отметил, что артистам запрещают выполнять серьезные трюки, поскольку риск при этом слишком велик. Глава гильдии каскадеров не понял, зачем Полина решила сказать, что сама выпрыгнула из машины. По его мнению, это настолько же странно, как если бы каскадеры уверяли, что сыграли вместо артистки.

До этого на слова Полины Гагариной о личном исполнении трюка обратила внимание и гимнастка Карина Асмус. Она тоже не поверила, что певица выпрыгнула из машины сама, и не поняла, зачем было в этом уверять. Она призвала артистку никогда не обесценивать работу тех людей, которые с ней сотрудничают — в данном случае каскадеров.