29 мая 2023, 13:54
Каскадер Гари Кент скончался на 90-м году жизни
Каскадер Гари Кент, сыгравший персонажа Клиффа Бута в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», умер на 90-м году жизни в доме престарелых. Об этом сообщала «Газета.ru».
По словам сына актера, Кент перед смертью просил родственников развеять его прах над Тихим океаном, рассказала радиостанция «Говорит Москва».
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Первая роль досталась актеру в 1959 году, однако позже он решил сменить профессию актера на каскадера. Он также работал консультантом и ставил трюки в Голливуде.
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