Экстрасенс Анатолий Кашпировский подал в суд на шоу «Вечерний Ургант» и Первый канал. Претензии психотерапевта могут быть связаны с выпуском передачи, в которой ведущий пошутил над онлайн-сеансами Кашпировского по излечению от ковида.

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации поступило в Останкинский районный суд Москвы, сообщила «Газета.ru». В пресс-службе суда уточнили, что пока вопрос о принятии этого заявления еще не решен.

Представители Первого канала претензии Кашпировского комментировать отказались.

Выпуск шоу, в котором ведущий Иван Ургант высмеял экстрасенса, вышел в эфир 14 апреля прошлого года. Он напомнил о сеансах, которые Кашпировский проводил в советское время по телевидению, и предположил, что теперь тот может стать настоящей звездой интернета.

«Я считаю, что это хорошо, что Анатолий появился именно в тот момент, когда миру нужна действительно эффективная помощь. Ведь если коронавирус нельзя победить, это не значит, что его нельзя рассосать», — заметил Ургант.

Ведущий добавил, что теперь страну ждут два года сеансов, а потом распад Советского Союза.

В 2018 году Кашпировский подавал иск к Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Гипнотизер потребовал моральную компенсацию из-за программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Претензии тогда вызвали высказывания журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова. Гипнотизер заявил, Невзоров назвал его жуликом, а Гурнов — мошенником, сообщало Ura.ru.