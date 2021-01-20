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    20 января 2021, 04:58

    Бен Аффлек после разрыва с Аной де Армас выбросил на помойку ее картонную копию

    Валерия Шафирко

    Распалась еще одна пара Голливуда. Актеры Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после года отношений, пишет портал TMZ.

    По данным источников издания, инициатором расставания стала Ана де Армас. Но бывшим возлюбленным удалось разойтись мирно: никто из них не держит друг на друга обиду.

    Точная причина разрыва пока не называется. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.

    «Бен сейчас занимается воспитанием детей и карьерой. Он не убивается из-за расставания», — утверждает собеседник издания.

    Чтобы окончательно распрощаться с прошлыми отношениями Аффлек выбросил из дома все вещи, напоминающие об экс-возлюбленной. В частности, на помойке оказалась картонная фигура актрисы, пишет Daily Mail.

    Бен Аффлек после разрыва с Аной де Армас выбросил на помойку ее картонную копию | Изображение 1
    Источник фото: Daily Mail / Instagram

    Картонную «Ану де Армас» на помойку выносил не сам актер, а его помощники. Однако мужчины так и не смогли поместить в мусорный бак фигуру бывшей Аффлека целиком. Не придумав ничего лучше они просто разорвали «девушку» на две половины.