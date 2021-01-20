Бен Аффлек после разрыва с Аной де Армас выбросил на помойку ее картонную копию

По данным источников издания, инициатором расставания стала Ана де Армас. Но бывшим возлюбленным удалось разойтись мирно: никто из них не держит друг на друга обиду.

Точная причина разрыва пока не называется. По некоторым данным, актеры не сошлись во взглядах и планах на будущее.

«Бен сейчас занимается воспитанием детей и карьерой. Он не убивается из-за расставания», — утверждает собеседник издания.

Чтобы окончательно распрощаться с прошлыми отношениями Аффлек выбросил из дома все вещи, напоминающие об экс-возлюбленной. В частности, на помойке оказалась картонная фигура актрисы, пишет Daily Mail.

Источник фото: Daily Mail / Instagram

Картонную «Ану де Армас» на помойку выносил не сам актер, а его помощники. Однако мужчины так и не смогли поместить в мусорный бак фигуру бывшей Аффлека целиком. Не придумав ничего лучше они просто разорвали «девушку» на две половины.