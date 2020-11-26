Карпович ухаживала за Прилучным после нападения

Актер Павел Прилучный попал с травмами в больницу после нападения. Оказалось, что в медучреждении за ним ухаживала его любовница Мирослава Карпович.

В больнице Прилучного часто навещают близкие и друзья. Среди посетителей практически каждый день медики видели Карпович, пишет Super. В качестве доказательства сайт опубликовал фотографию из больницы, на которой видна похожая на актрису девушка.

Разглядеть лицо практически невозможно из-за медицинской маски. На снимке отчетливо видна только прическа. По данным сайта, Карпович приходила к возлюбленному в палату с большим количеством пакетов.

О госпитализации Прилучного стало известно 23 ноября. Актера отправили в столичную больницу имени Пирогова. Медики диагностировали у него перелом костей лица, ссадины и ушибы головы.

Изначально актер заявлял, что причиной госпитализации стало неудачное падение. Затем он начал говорить, что на него напали и избили. При этом очевидцы заявляют, что Прилучный поспорил с владельцем клуба «Завод». Мужчины обсуждали бокс, а затем решили помериться силами.

Сейчас проверку по потасовке с участием Прилучного ведет УМВД Ленинградского района Калининграда. Как сообщало РИА ФАН, актер написал заявление в полицию.