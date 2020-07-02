Карпович рассказала о хейте в свой адрес. Актрису обвиняют в разводе Прилучного и Муцениеце

Карпович призналась, что получает много злых комментариев. Актрису обвиняют в том, что это именно она увела Прилучного из семьи.

Впервые о нападках в свою сторону Карпович узнала от друзей, которые заинтересовались ее состоянием и здоровьем. Актриса рассказала, что все время самоизоляции пыталась раскрутить Instagram, но смогла набрать только 10 тысяч подписчиков. А вот ненависть фанатов Муцениеце принесла ей намного больше новых читателей просто так. За это Карпович поблагодарила своих хейтеров.

Актриса отказалась комментировать свою личную жизнь, написало издание Newinform.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа». В июле 2011 года пара тайно поженилась в одном из ЗАГСов Москвы. Звезды стали родителями Тимофея 11 января 2013-го и Мии — 3 марта 2016-го. Однако в феврале 2020 года супруги объявили о разводе.