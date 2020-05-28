«Карнавал красок»: Влад Лисовец представил модный прогноз на лето

С началом июня россияне выйдут на улицу. Причем постараются выглядеть красиво, уверен Лисовец.

«Люди будут больше наряжаться, потому что все устали от домашней одежды», — отметил он.

Тренд на толстовки, кроссовки и одежду в стиле саsuаl задержался на четыре года, заявил стилист. Поэтому сейчас такая одежда отойдет на второй план, поскольку «все натаскались ее дома».

По прогнозу стилиста, летом люди наденут пиджаки, плащи или платья.

Лисовец рассказал, что ему хочется выглядеть максимально стильно, даже когда он идет в магазин за продуктами. Например, вместо кроссовок стилист выбирает ботинки.

«[Будет] тренд на то, чтобы выглядеть симпатично. Особенно губы накрасить, потому что для женщины это очень важно. Поэтому мне кажется, что как раз таки будет с приставкой „гипер-“, все побегут причесываться, показывать свои очки, платья, колготки, носки», — добавил Лисовец.

По его словам, вскоре на улицах будет настоящий карнавал красок.