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    14 декабря 2021, 21:22

    Карлсен может отказаться от участия в мировом первенстве

    Чемпион мира по шахматам Карлсен не уверен, что снова будет участвовать в мировом первенстве

    Дарья Морозова

    Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил, возможно, больше не будет играть в чемпионате мира. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на VG.

    Следующее первенство мира должно состояться в конце 2022 года. Карлсен уточнил, что не видит смысла в участии.

    «Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные», — рассказал он.