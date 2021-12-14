Карлсен может отказаться от участия в мировом первенстве

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил, возможно, больше не будет играть в чемпионате мира. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на VG.

Следующее первенство мира должно состояться в конце 2022 года. Карлсен уточнил, что не видит смысла в участии.

«Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные», — рассказал он.