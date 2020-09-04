Карен Шахназаров назвал кумиров в кино

По его словам, единственным его кумиром был Федерико Феллини, итальянский режиссер. Он все еще остается его любимчиком. Шахназаров рассказал, что недавно пересмотрел фильм «Амаркорд», сейчас он не вызывает у него таких эмоций, как раньше.

«Ведь здесь я, уже режиссерским глазом, увидел немало недостатков. И все же и сегодня могу сказать, что этот фильм снимал гений», — приводит слова режиссера ИА Nation News.