«Любой, кто видел хотя бы один его спектакль, хотя бы один его фильм, знает, уверен в том, что хоть чуточку он изменил его», — высказался Шахназаров.

Марк Захаров умер на 86-м году жизни 28 сентября. Выдающийся режиссер 35 лет руководил театром Ленком.