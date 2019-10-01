  • Карен Шахназаров: Марк Захаров — эпоха в нашей культуре

    01 октября 2019, 13:12

    Алена Макаренко

    Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров посетил церемонию прощания с Марком Захаровым в театре Ленком. Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью театрального мэтра и подчеркнул, что Марк Захаров — огромная эпоха в нашей культуре, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «Любой, кто видел хотя бы один его спектакль, хотя бы один его фильм, знает, уверен в том, что хоть чуточку он изменил его», — высказался Шахназаров.

    Марк Захаров умер на 86-м году жизни 28 сентября. Выдающийся режиссер 35 лет руководил театром Ленком.