Карди Би рассказала о беременности вторым ребенком

Исполнительница Карди Би объявила, что беременна вторым ребенком. Отцом является муж исполнительницы, рэпер Offset, написала «Газета.ru».

О том, что ждет ребенка, певица рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала свое фото, на котором видно округлившийся живот, и подписала фото цифрой «2» и эмодзи в виде сердечка, а также отметила страницу своего мужа.

Рэперы поженились на тайной вечеринке в 2017 году, через год у них родился первый ребенок — дочь Калчер. Вскоре между супругами возник конфликт — Карди Би обвинила мужа в измене и заявила, что они разводятся. Рэпер долго пытался вернуть расположение возлюбленной, в том числе и публично — например, на одном из концертов он прервал выступление, чтобы выкатить на сцену три стенда с розами и надписью «Прими меня обратно, Карди». Это не помогло — в 2020 году Карди Би начала бракоразводный процесс, однако вскоре все же помирилась с мужем. Развод отменился, и вот теперь певица ждет второго ребенка. Пол и имя будущего наследника пока не раскрываются.