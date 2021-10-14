Кардашьян выкупила у Уэста их общий дом за 20 миллионов долларов

Ким Кардашьян выкупила их общий дом у бывшего супруга Канье Уэста за 20 миллионов долларов. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на TMZ.

Они купили этот дом семь лет назад. Уэст был владельцем недвижимости, но Кардашьян после их расставания продолжила там жить с детьми.

Она заплатила 20 миллионов долларов, хотя сейчас дом стоит гораздо дороже. По данным СМИ, модель заплатила бывшему супругу наличными.