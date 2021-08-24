Кардашьян и Уэста заметили вместе в ресторане

Ким Кардашьян и Канье Уэст были замечены в ресторане вместе. Пара развелись в феврале этого года, но теперь все начали подозревать, что они снова вместе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что знаменитости пытались вести себя осторожно, но все равно их заметили. Тем не менее, предположения о воссоединении они опровергли. Уэст и Кардашьян уточнили, что встречались для обсуждения вопросов, связанных с детьми.

Также некоторые предположили, что это пиар-ход к выходу нового альбома Уэста. Но и это вариант опровергли.

Ранее новый пост в Instagram американской телезвезды Ким Кардашьян стал поводом для обсуждения ее ягодиц. Подписчики знаменитости заметили, что ее пышные формы стали меньше. Не исключено, что имплантов у Ким поубавилось.

В комментариях задались вопросом, что случилось с выдающимися ягодицами Кардашьян. Фанаты решили, что Ким похудела. Пластический хирург Марк Хо-Эсджо согласился, что «верхняя часть ягодиц Ким выглядит пустой».