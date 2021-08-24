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    24 августа 2021, 15:48

    Кардашьян и Уэста заметили вместе в ресторане

    Дарья Морозова

    Ким Кардашьян и Канье Уэст были замечены в ресторане вместе. Пара развелись в феврале этого года, но теперь все начали подозревать, что они снова вместе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Кардашьян и Уэста заметили вместе в ресторане

    Уточняется, что знаменитости пытались вести себя осторожно, но все равно их заметили. Тем не менее, предположения о воссоединении они опровергли. Уэст и Кардашьян уточнили, что встречались для обсуждения вопросов, связанных с детьми.

    Также некоторые предположили, что это пиар-ход к выходу нового альбома Уэста. Но и это вариант опровергли.

    Ранее новый пост в Instagram американской телезвезды Ким Кардашьян стал поводом для обсуждения ее ягодиц. Подписчики знаменитости заметили, что ее пышные формы стали меньше. Не исключено, что имплантов у Ким поубавилось.

    В комментариях задались вопросом, что случилось с выдающимися ягодицами Кардашьян. Фанаты решили, что Ким похудела. Пластический хирург Марк Хо-Эсджо согласился, что «верхняя часть ягодиц Ким выглядит пустой».