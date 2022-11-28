Знаменитости 28 ноября 2022, 12:50 Караулова рассказала, как распорядится выигрышем в шоу «Фантастика» Юлианна Караулова: часть денег отправлю на благотворительность, остальное инвестирую "ВКонтакте"

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Певица Юлианна Караулова, выступающая в образе Розы Марковны Кляк на шоу «Фантастика», стала победительницей проекта. Журналисты teleprogramma.pro узнали у артистки, куда она планирует потратить выигрыш в три миллиона рублей.

По словам певицы, большую часть денег она направит на благотворительные цели, а остальную часть — инвестирует.

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«Пока меня осыпали только виртуальными монетами (смеется). Когда получу выигрыш, часть обязательно отправлю на благотворительность, остальное инвестирую во что-нибудь хорошее и творческое», — рассказала Каулова.

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Отвечая на вопрос о своем персонаже, Караулова призналась, что считает его мудрым, но ребенком в душе.

«Роза Марковна дерзкая, моментами отчаянная, смелая, умудренная опытом. Но при этом в душе еще ребенок. Мне кажется, она именно такая», — добавила певица.

Ранее актер Виктор Логинов поделился с журналистами teleprogramma.pro эмоциями от шоу «Большой Кэш».