Караулова рассказала, что скоро у нее родится ребенок

Певица Юлианна Караулова рассказала в Instagram о своей беременности. Об этом сообщило ИА Nation News.

Певица выложила фото, на котором видно, что она в положении. Также она уточнила, что это будет ее первый ребенок.

Подписчики поздравили ее с хорошей новостью.

Ранее певица Алекса рассказала, что она беременна. Также она выложила фото, на котором виден ее живот. Уточняется, что отец ребенка — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, с которым Алекса обручена.

«Пришло время приятной суеты: выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша», — написала артистка.

Также российская ведущая Ольга Бузова рассказала, как скрывала от родственников, друзей и фанатов свое участие в шоу «Маска» на НТВ. 21 марта девушка покинула проект.

Для членов жюри и зрителей стало большим удивлением, что в костюме Розовой пантеры была Бузова. Певица призналась, что расстроилась и одновременно обрадовалась окончанию участия в программе. Знаменитость отметила, что теперь ей не придется никого обманывать и «опровергать» догадки людей.