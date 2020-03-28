«Карантинную» версию песни представила группа Little Big

Группа Little Big представила карантинную версию своей песни I’m Ok. Видео с новой интерпретацией трека опубликовал фронтмен коллектива Илья Прусикин.

Солист разместил ролик на своей странице в Instagram.

В новой версии песни один музыкант ложкой наигрывает мотив песни на стаканах с водой, а другой — использует для этого ложку и бутылку. Сам Прусикин в качестве музыкального инструмента использует колпачок от градусника. При этом фронтмен группы напевает слова «I’m ok».

Некоторые подписчики в комментариях к ролику заметили, что видео поднимает настроение. Другие отметили, что музыканты нарушают рекомендации и стоят слишком близко друг к другу. Так они подвергают себя риску заразиться коронавирусом.

Группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении с песней Uno. На официальном YouTube канале конкурса клип собрал почти 50 миллионов просмотров, обогнав ролики остальных участников. Однако песенный конкурс пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Теперь Евровидение состоится только в 2021 году. Страны могут отправить тех же участников, но они должны будут подготовить новые песни для конкурса.

«Известия» напомнили, что Илья Прусикин сейчас находится в режимt самоизоляции вместе с семьей. Свободное время он посвятил творчеству и стал рисовать.