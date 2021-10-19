Канье Уэсту разрешили сменить имя

Американский рэпер Канье Уэст сменит имя на сценический псевдоним. Разрешение на это музыканту дал суд. Теперь 44-летнего исполнителя будут звать Йе.

Решение вынес суд в Лос-Анджелесе, сообщил TMZ. Ходатайство Уэст подал в конце августа. Причины для этого он указал как «личные».

Новое имя 44-летнего рэпера совпадает с названием одного из его последних альбомов. Суд рассматривал просьбу исполнителя около двух месяцев.

Прозвище Йе музыкант носит уже много лет. Теперь сценический псевдоним, который является сокращенной версии имени в его свидетельстве о рождении, закреплен за Канье официально.

Рэпер в феврале 2021 года подал на развод с американской фотомоделью Ким Кардашьян, в браке с которой прожил семь лет. Модель до сих пор носит фамилию бывшего мужа, даже когда принимает участие в телевизионных программах.

Недавно Кардашьян выкупила общий с Уэстом дом за 20 миллионов долларов. Владельцем недвижимости был рэпер. Фотомодель жила там с детьми после расставания с музыкантом.