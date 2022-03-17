Рэпера Канье Уэста заблокировали в Instagram из-за конфликта с телеведущим Тревором Ноа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Все началось с того, что Ноа раскритиковал Уэста за то, что рэпер навязывает общение своей бывшей супруге Ким Кардашьян. Ведущий обвинил рэпера в харассменте.

Уэст раскритиковал ведущего в ответ, используя переделанную фразу из госпела «Кумбая» — «кун бая, мой Бог» — что в некоторых случаях используется как описание темнокожего человека, который не уважает свою этническую принадлежность.

Администрация Instagram обвинила Уэста в нарушении правил соцсети и заблокировала его на сутки.

Ранее Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян мешает его общению с детьми.

«Моим детям не разрешили вчера прийти на воскресную службу, и было много случаев, когда их расписание менялось в последнюю минуту», — написал Уэст в своем Instagram.

Также он отметил, что это незаконно. До этого Кардашьян написала пост, в котором попросила бывшего супруга перестать распространять слухи, что она якобы не дает ему общаться с детьми.