Американского рэпера Канье Уэста обвинили в нападении на фаната. Это произошло в Лос-Анджелесе, полиция начала расследование происшествия, сообщает TMZ.

В распоряжении портала оказалось видео, на котором пострадавший лежит на земле. Как сообщили очевидцы, мужчина попросил у звезды автограф, при этом проигнорировав просьбу не фотографировать артиста. После этого, Канье пришел в бешенство, он толкнул фаната, а после ударил его в голову и в шею. При этом он кричал, что окружающие не понимают, через что он сейчас проходит, сообщило СМИ.

На видео он просто кричит на женщину, которая говорит ему: «Я твоя семья, дай мне руку». По данным портала TMZ, это была его двоюродная сестра.

Полиция начала проверку. Если вина Уэста окажется очевидной, ему грозит до шести месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что американский рэп-музыкант Канье Уэст намерен больше времени проводить в России. В настоящее время он ведет переговоры с миллиардером Аразом Агаларовым о развитии бизнес-проектов и расширении контактов в российском музыкальном бизнесе.