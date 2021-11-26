Канье Уэст захотел вернуть отношения с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет вернуть отношения со своей супругой Ким Кардашьян, которая подала на развод. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он заявил, что их развод может негативно повлиять на их поклонников. Также он выразил желание быть рядом с детьми.

«Появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда Бог воссоединит нас, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв», — считает Уэст.

Кардашьян планирует оставить двойную фамилию после развода с рэпером Канье Уэстом. Сделать это женщина планирует ради своих детей.

Все дети пары носят фамилию своего отца — Уэст. При этом сама знаменитость является обладательницей двойной фамилии — Кардашьян-Уэст. После развода она планирует сохранить фамилию Уэст.

«Поскольку это — фамилия детей, она планирует оставить ее. Это облегчит им задачу и не запутает», — рассказал источник.

Заявление на развод женщина подала 19 февраля. В браке с 44-летним рэпером она состояла семь лет. Кардашьян потребовала совместную опеку над детьми, при этом сам Канье с таким предложением не согласился.