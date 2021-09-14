Канье Уэст вызвал Дрейка на рэп-баттл

Канье Уэст планирует устроить рэп-баттл с Дрейком на фоне очередного конфликта между музыкантами. Об этом сообщила «Газета.ru».

О том, что Канье собирается провести баттл с Дрейком, рассказал в интервью на YouTube основатель баттл-площадки Verzuz Swizz Beatz.

«Канье был готов прийти на Verzuz и сразиться там с Дрейком. Я оставляю финальное решение о баттле на них», — сообщил Swizz Beatz.

Правда, никаких комментариев от Дрейка пока не поступало.

Очередной конфликт между рэперами возник из-за того, что Дрейк решил выпустить свой альбом Certified Lover Boy в один день с пластинкой Канье Donda. К тому же Дрейк сделал выпал в сторону Канье в одном из своих недавних треков. После этого Канье опубликовал видео с оскорблениями Дрейка, а также слил его домашний адрес (этот пост он позднее удалил).

Баттл с Дрейком — не единственное неожиданное решение скандального рэпера за последнее время. Например, в августе Канье подал документы на смену имени. Рэпер хочет, чтобы его называли просто Йе.