Канье Уэст удалил весь контент из Instagram

Рэпер Канье Уэст удалил на своей странице в Instagram почти весь контент. Об этом сообщила «Газета.ru».

Сейчас на его странице нет ни постов, ни stories, остался только один reels. На фото профиля просто черный фон. Предполагается, что это может быть отсылкой к его новому альбому Donda, или к недавней смерти друга рэпера Вирджила Абло.

До удаления постов в Instagram Уэста было всего несколько постов. В одном из последних он анонсировал благотворительный концерт, который запланирован на 9 декабря. Специальным гостем на нем заявлен рэпер Дрейк, с которым у Уэста был публичный конфликт более 10 лет.

Ранее Уэст заявил, что хочет вернуть отношения со своей супругой Ким Кардашьян, которая подала на развод. Он заявил, что их развод может негативно повлиять на их поклонников. Также он выразил желание быть рядом с детьми.

«Появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда Бог воссоединит нас, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв», — считает Уэст.