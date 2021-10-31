Канье Уэст решил выставить на аукцион свой автопарк

Рэпер Канье Уэст выставил на аукцион шесть джипов марки Ford, которые хранились на территории его ранчо в Вайоминге, сообщило издание Page Six.

Среди выставленных на аукцион автомобилей четыре пикапа: F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года. Кроме того, в числе авто, которые уйдут с молотка, два внедорожника Ford Expeditions 2020 года выпуска. Каждая из указанных машин полноприводная и имеет матово-черный оттенок.

Автомобили были переданы обратно официальному дилеру Ford в штате Вайоминг.

На каждый из бывших автомобилей Уэста уже подано десятки заявок. Стоимость самого дорого из них на текущий момент, Ford Expeditions 2020, составляет 46 250 долларов.

Торги продлятся до 23 ноября.

До этого Канье Уэст заявил о желании сменить имя на сценический псевдоним. Разрешение на это музыканту дал суд. Теперь 44-летнего исполнителя будут звать Йе. Решение вынес суд в Лос-Анджелесе. Ходатайство Уэст подал в конце августа. Причины для этого он указал как «личные».

Прозвище Йе музыкант носит уже много лет. Теперь сценический псевдоним, который является сокращенной версии имени в его свидетельстве о рождении, закреплен за ним официально.