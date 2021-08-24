Канье Уэст раскрыл домашний адрес рэпера Дрейка во время публичной ссоры

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в соцсетях домашний адрес своего коллеги, с которым вступил в перепалку. Как сообщило издание Hypebeast, речь идет о координатах канадского рэпера Дрейка.

Между артистами ранее возникла ссора. Дрейк решил выпустить свой новый альбом «Certified Lover Boy» именно в тот же день, когда планировался релиз Канье Уэста «Donda». Канье Уэст опубликовал нецензурное сообщение вместе с адресом оппонента в Торонто. Имени он при этом не назвал, только отметил, что комментарий адресован некоему «D.» Среди подписчиков Уэста не осталось сомнений, кто скрывается под этим сокращением.

Через какое-то время все координаты дома Дрейка исчезли. Но разумеется, их успели прочитать миллионы подписчиков, скриншоты моментально разлетелись по интернету. Поклонники канадца теперь опасаются, что он окажется под угрозой. Все-таки у каждого исполнителя есть свои хейтеры, среди них могут быть и неадекватные люди. Теперь каждый из них будет точно знать, где живет их антикумир.

Канье Уэста не так давно заметили в компании его бывшей супруги, Ким Кардашьян. Они вместе провели выходные с детьми и устроили им интересные приключения. На днях, по данным зарубежных СМИ, Канье Уэст во время концерта предложил Кардашьян воссоединиться, но пока ответа с ее стороны не последовало.