Канье Уэст провел день рождения вдвоем с Ириной Шейк

Рэпер Канье Уэст отметил свой день рождения 8 июня. Ему исполнилось 44 года. Событие он отметил в компании российской супермодели Ирины Шейк, написал сайт «Мир 24» со ссылкой на The Daily Mail.

Рэпер и модель отправились во Францию гулять по Провансу. Во время прогулки их засняли папарацци.

Ранее уже появлялись слухи о романе Канье и Ирины Шейк. Канье Уэст недавно объявил о разводе с Ким Кардашьян, а Ирина Шейк разошлась с актером Брэдли Купером уже несколько лет назад, и с тех пор никакой подтвержденной информации о подробностях личной жизни модели не появлялось.

Между тем звезды знакомы уже давно. Еще в 2010 году Ирина снялась в клипе Канье Уэста «Power». Поэтому, возможно, и прогулка по Провансу в день рождения рэпера была дружеской.