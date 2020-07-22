Канье Уэст признался, что давно хочет развестись с Ким Кардашьян

Причиной для таких раздумий служит ревность. По словам Уэста, супруга дала ему повод, когда два года назад встречалась с Миком Миллом для обсуждения тюремной реформы.

«Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким встречалась с Миком, чтобы обсудить тюремную реформу», — заявил рэпер.

Твит артиста позже был удален. Канье Уэст также написал о том, что мужчина, в отличие от его жены, повел себя уважительно.

Отмечается, что речь идет, скорее всего, о Мике Милле, бывшем избраннике рэперши Ники Минаж. Он встречался с Ким Кардашьян в 2018 году для обсуждения тюремной реформы.

Напомним, ранее источники из близкого окружения Канье Уэста сообщили, что артист ежегодно переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, что оказывает большое влияние на его высказывания и действия.