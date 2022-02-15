Канье Уэст показал подарок Ким Кардашьян на 14 февраля

Рэпер Канье Уэст подарил бывшей жене Ким Кардашьян пикап с розами на День всех Влюбленных. Об этом рэпер сообщил в Instagram, написала «Газета.ru».

«Мы публичные фигуры, поэтому для общественности и прессы я иногда выгляжу как безумный. Но быть влюбленным — значит быть без ума от чего-то, и я без ума от своей семьи в счастливый День святого Валентина», — прокомментировал Уэст фотографию пикапа с полным багажником роз.

Позднее рэпер удалил публикацию.

Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года. Осенью появились слухи о ее романе с комиком Питом Дэвидсоном. С тех пор Уэст регулярно публично умоляет бывшую жену вернуться к нему. Он заявлял в интервью о намерении вернуть Ким, публиковал в Instagram мольбы к Богу о воссоединении их семьи, а в текстах треков угрожал ее новому партнеру, после чего тот, по слухам, нанял себе охрану. При этом некоторое время Уэст сам состоял в новых отношениях — с актрисой Джулией Фокс.