Канье Уэст появился на людях в одежде российского дизайнера

Американский рэпер Канье Уэст попался папарацци, когда приехал в собственную студию звукозаписи в городе Калабасас. Он не покинул страну несмотря на заявление, что уедет после того, как его кумир президент США Дональд Трамп не смог выиграть президентские выборы.

Снимки опубликовало издание The Sun. Журналисты «Ленты.ру» рассмотрели надпись на спортивных штанах рэпера. Они утверждают, что музыкант был одет в черные брюки из коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, посвященной Чемпионату мира по футболу 2018.

Британское издание со ссылкой на окружение рэпера сообщило, что Уэст искренне рассчитывал получить миллионы голосов избирателей. Инсайдеры назвали его «нерациональным человеком», который счел унизительными 60 тысяч бюллетеней, отданных за него в 12 штатах страны.

Канье был также уверен, что на выборах однозначно победит Трамп, и сейчас обескуражен случившемся.

«Он не понимает, что пошло не так, и он хочет уехать, потому что мы его не заслуживаем», — рассказал инсайдер.

Близкие Ким Кардашьян сообщили изданию, что ни она, ни их общие дети переезжать в новую страну не собираются.

«Ким привыкла к этим вспышкам гнева и считает, что игнорирование их — лучший способ с ним справиться. Через некоторое время Канье отвлекается на что-то еще и обо всем забывает», — поделились источники.

Зарубежные СМИ сообщали, что Уэст потратил на свою предвыборную кампанию 6,7 миллиона долларов.