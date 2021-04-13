13 апреля 2021, 14:37
Канье Уэст подал в суд, чтобы остаться опекуном детей от Ким Кардашьян
Рэпер Канье Уэст подал в суд, чтобы добиться совместной опеки над четырьмя детьми вместе с Ким Кардашьян. Об этом сообщило РИА ФАН.
Уточняется, что сама Кардашьян не против и также попросила оставить Уэсту опеку.
Ранее Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве Уэста. Она попросила поклонников не осуждать рэпера. По ее словам, эта особенность является частью личности Уэста. Кардашьян напомнила, что болезнь не помешала рэперу воплотить в жизнь многие гениальные идеи.